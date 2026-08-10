سلام بحث مع البنك الدولي في مواءمة المشاريع مع أولويات الحكومة وإعادة إعمار المناطق المتضررة: الحاجة ملحّة لتسريع إعادة الإعمار بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، يرافقها مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها الجديدة.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل مواءمة محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية والمستقبلية مع أولويات الحكومة في شتى المجالات، ولا سيما الطاقة والمياه والحماية الاجتماعية.

كما تناول البحث دور البنك الدولي في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بما يشمل تقييم الأضرار، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتنسيق جهود الجهات المانحة.

وشدّد الرئيس سلام على "الحاجة الملحّة إلى تسريع هذه الاجراءات، بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب، بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم، وينسجم مع أولويات الحكومة في هذا المجال".

وتطرّق اللقاء إلى هدف لبنان الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التكامل الإقليمي، ولا سيما من خلال تسهيل التجارة، والربط الإقليمي في مجال الطاقة، وتطوير ممرات النقل والبنى التحتية الرقمية، بما يعزّز دور لبنان بوصفه مركزاً إقليمياً للتواصل والتبادل الاقتصادي. وأكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم هذا التوجّه من خلال الدراسات والبرامج الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة.