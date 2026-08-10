القاضي الحاج بحث مع السفير الأميركي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين لبنان والولايات المتحدة

استقبل النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في مكتبه في قصر العدل سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، في زيارة تعارف تناولت الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون القضائي بين لبنان والولايات المتحدة.

وأبدى السفير عيسى "استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها القضاء اللبناني، خصوصاً على صعيد المعلومات والتجهيزات والتقنيات، بما يسهم في تطوير قدراته وتعزيز آليات العمل القضائي، فيما جرى الاتفاق على تنسيق دائم وتبادل للمعلومات بين الجانبين".

وتناول اللقاء أيضاً مسألة وجود لبنانيين يحملون الجنسية الأميركية في لبنان، ممن يُشتبه بارتكابهم جرائم ومخالفات في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث الجانبان في إمكانية ملاحقتهم قضائياً في لبنان، في ضوء المعطيات المتوافرة حول الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي هذا السياق، أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتزويد السلطات القضائية اللبنانية بالمعلومات التي تملكها بشأن هؤلاء والأفعال المنسوبة إليهم، بما يتيح للجهات القضائية اللبنانية اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأصول القانونية.