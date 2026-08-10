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برعاية وزارة الإعلام... إطلاق مبادرة التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان

أخبار لبنان
2026-08-10 | 10:02
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برعاية وزارة الإعلام... إطلاق مبادرة التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان
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برعاية وزارة الإعلام... إطلاق مبادرة التأمين المجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان

أطلقت وزارة الاعلام وشركة Comin Insurance، مبادرة وطنية جديدة تقضي بتوفير تأمين مجاني للوافدين العرب والأجانب إلى لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بلبنان ودعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية.



وجاء الإعلان خلال ندوة عُقدت في مبنى وزارة الإعلام في الصنائع،  في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام لشركة Comin للتأمين روجيه زكّار، إلى جانب حشد من ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية، حيث تم عرض تفاصيل المشروع والآلية التي تتيح للزوار الاستفادة من التغطية التأمينية خلال فترة وجودهم في لبنان.



وفي كلمة له، أشاد الوزير مرقص ب"المبادرة وبالدورالذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات الدولة في دعم صورة لبنان واستعادة الثقة به"، مؤكداً "أهمية كل مشروع يساهم في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وحركة الزائرين ويقدم صورة إيجابية عن لبنان في الداخل والخارج".



 واذ اوضح ان"هذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها الشركة الى دعم المؤسسات الوطنية"، لفت الى انها" ساهمت ولا تزال بتغطية شاحنات النقل الخارجي لتلفزيون لبنان والمعدات". 



وقال مرقص: "هذه المبادرة تحمل رسالة ثقة بلبنان وتؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص". واشار الى ان " توفير مزيد من الطمأنينة للوافدين العرب والأجانب يشكّل قيمة مضافة للجهود الرامية إلى تشجيع تعزيز حضور لبنان كوجهة ترحّب بزوارها، والإعلام شريك أساسي في إيصال هذه الصورة إلى العالم".



من جهته، أكد زكّار أن" المشروع انطلق من سؤال بسيط طرحته الشركة على نفسها:ماذا يمكننا أن نفعل في هذه المرحلة لنقف إلى جانب بلدنا، وندعم الموسم السياحي ونشجع الناس على المجيء إلى لبنان؟".



وأوضح أن "أي وافد أجنبي إلى لبنان سيتمكن من الاستفادة من المبادرة عبر تحميل تطبيق Comin، وإدخال المعلومات المطلوبة واستخدام الـPromo Code المخصص، ليحصل مباشرة على التغطية التأمينية خلال فترة إقامته في لبنان وفق آلية المشروع وشروطه".



وشدد زكّار على أن "المبادرة تتخطى مفهوم بوليصة التأمين"، قائلاً: "هيدي المبادرة مش مجرد بوليصة تأمين، هيدي رسالة ثقة. نحنا مؤمنين ببلدنا، ومؤمنين إنو لبنان بيستحق يضل وجهة سياحية لكل العرب ولكل العالم، وحبّينا نعطي كل زائر راحة بال إضافية خلال وجوده عنا".



وتوجه بالشكر إلى وزارة الإعلام والوزير مرقص على" احتضان المبادرة والمساهمة في إطلاقها"، معرباً عن أمله في "توسيع إطار التعاون ليشمل وزارات وإدارات أخرى، وفي مقدمتها وزارتا السياحة والخارجية، إضافة إلى مختلف وسائل الإعلام، انطلاقاً من أن دعم لبنان وقطاعه السياحي هو مسؤولية مشتركة".



كما أعرب زكّار عن تطلعه إلى أن" تحظى المبادرة برعاية رئيس الجمهورية، نظراً إلى طابعها الوطني والهدف الذي تسعى إليه في تعزيز صورة لبنان وتشجيع الوافدين إليه".



وفي هذا السياق، وجّه زكّار دعوة إلى شركة طيران الشرق الأوسط MEA، باعتبارها الناقل الوطني،" للمساهمة في نشر المبادرة ودمج التعريف بها ضمن مسار إصدار التذاكر، بما يتيح للمسافرين إلى لبنان الاطلاع عليها والاستفادة منها قبل وصولهم".



وأكد أن "طموح Comin لا يتوقف عند المرحلة الأولى، بل يتجه إلى توسيع المبادرة لاحقاً لتواكب المهرجانات والحفلات والمواسم السياحية وموسم التزلج في لبنان، بما يعزز شعور الزائر بالطمأنينة في مختلف الأنشطة والمواسم".



وختم زكّار بالتأكيد أن "دور Comin Insurance لا يقتصر على تقديم الخدمات التأمينية، بل يقوم أيضاً على الشراكة في دعم الاقتصاد والسياحة وتعزيز الثقة بلبنان، متوجهاً إلى كل من يفكر في زيارته بالقول:"أهلاً وسهلاً فيكن... نحنا منآمن بلبنان، ومنرحّب فيكن بكل ثقة. لبنان مش بس بلد آمن... لبنان بلد مؤمَّنا'.



ورداً على سؤال حول المبادرة التي قامت بها الشركة بناءً على مساعي الوزير مرقص بشأن "تلفزيون لبنان"، قال زكار: "نحن شركة تأمين، ونوفر التغطية التأمينية لمختلف الممتلكات، من السيارات وصولاً إلى الطائرات. وعندما تسلّم الوزير مرقص مهامه في الوزارة، تبيّن أن جميع الآليات والأصول التابعة لتلفزيون لبنان كانت غير مؤمّنة، ما يعني أنها لم تكن مشمولة بأي تغطية في حال تعرضها للحريق أو السرقة أو التخريب. وانطلاقاً من ذلك، بادرنا إلى توفير التغطية التأمينية لجميع معدات تلفزيون لبنان  بشكل كامل".
 

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