مخزومي استقبل أرنو: استعادة لبنان لعافيته وسيادته تتطلب تعزيز مرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية

استقبل النائب فؤاد مخزومي، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

وبعد اللقاء، قال مخزومي: "بحثنا في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مواكبة لبنان في هذه المرحلة، لا سيما في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي“.

وأضاف، في منشور على منصة ”إكس“: ”شددت على أن استعادة لبنان لعافيته وسيادته تتطلب تعزيز مرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بمهامها في حماية الحدود وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وأكدت أن التعاون الدولي الفاعل يشكل ركيزة أساسية لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والاستقرار والازدهار".