سلام لوفد بلدية فرون: نعمل على تثبيت الأهالي في أرضهم وتأمين مقومات العيش

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من بلدية فرون برئاسة رئيس البلدية حسن بزي، بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.



وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع البلدة واحتياجات أهلها، وأكد الرئيس سلام أن عودة الحياة إلى فرون، كما إلى سائر بلدات وقرى الجنوب، هي جزء من هدف وطني تلتزم به الدولة، وأن الحكومة تعمل على تسخير إمكانات مؤسسات الدولة لمواكبة عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم، من خلال تأمين مقومات العيش والخدمات الأساسية ومعالجة الاحتياجات الملحّة بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.



وبعد اللقاء، أدلى رئيس بلدية فرون حسن بزي بالتصريح التالي:



"تشرفنا اليوم بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بدعوة منه جاءت بشكل سريع جداً استجابةً لاحتياجات البلدة وأهلها.



كان اللقاء مميزاً وممتازاً، وعرضنا أمام دولة الرئيس مختلف حاجات بلدة فرون، وقد لمسنا منه تجاوباً كبيراً، ليس على مستوى الوعود فحسب، بل أكد لنا أن العمل على تنفيذ عدد من المطالب سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء.



ونحن، كبلدية وكأهالي بلدة فرون، نشكر دولة الرئيس على هذه الالتفاتة الكريمة، وعلى الدعوة السريعة التي أتاحت لنا فرصة عرض أوضاع البلدة واحتياجات أهلها بشكل مباشر.



بحثنا في مجموعة من الملفات الأساسية التي تمسّ أهلنا، سواء الذين لا يزالون نازحين أو الذين عادوا إلى البلدة وما زالوا صامدين فيها، وفي مقدمتها الوحدات السكنية والمنازل البديلة، والمياه والطرقات والجدران الداعمة، وتأمين سيارة لنقل النفايات، إضافة إلى مبنى البلدية ومركز الدفاع المدني اللبناني.



كما بحثنا ملفاً مهماً ومعقداً يتعلق بالمنازل المدمرة المقامة على الأملاك العامة، وقد أكد دولة الرئيس العمل على معالجة هذا الموضوع بصورة سريعة.



وتناولنا أيضاً القطاع الزراعي، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدة وأهلها، وقد أكد دولة الرئيس اهتمامه بهذا الملف، وأن العمل على متابعة هذه المطالب ومعالجتها سيبدأ بصورة فورية.



ونحن نشكر دولة الرئيس مجدداً على اهتمامه بفرون وأهلها، ونأمل أن تترجم هذه المتابعة سريعاً على الأرض."