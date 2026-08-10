قائد الجيش متوجهًا إلى العسكريين خلال تفقُّده وحدات عسكرية منتشرة في البقاع وتقديمه التعازي لذوي العسكريين الشهداء: أنتم الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواء المشاة الثالث في جب جنين - البقاع الغربي وفوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار - راشيا، حيث اطّلع على الوضع العملاني والمهمات المنفَّذة في قطاع المسؤولية.

خلال لقاء الضباط والعسكريين، أعرب قائد الجيش عن تقديره لجهودهم، وتوجه إليهم بالقول: "إنّ المهمات الصعبة التي تنفذونها لا تُقاس بالمقابل المادي، بل بما تحققه من أمان واستقرار في مختلف المناطق".

كما شدد العماد هيكل على أنّ هدف المؤسسة هو خدمة الوطن والحفاظ على وحدته، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، متطرّقًا إلى ما قدّمته المؤسسة من شهداء نتيجة الاعتداءات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي.

وختم بالقول: "أنتم الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية لأن صمود الوطن يعتمد على نجاحكم وعلى ثقة اللبنانيين بكم".

وقدّم قائد الجيش التعازي لذوي العسكريين الشهداء، لافتًا إلى أنّ دماءهم تزيد المؤسسة قوة وإصرارًا وثباتًا.



