الصحة: إصابة مواطنين اثنين باستهداف إسرائيلي لمسيرة في النبطية وتضرر سيارة إسعاف للرسالة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن" الاستهداف الذي نفذه العدو الإسرائيلي بمسيرة في مدينة النبطية أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، علما بأن الاستهداف تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الاسعاف".



وجددت الوزارة شجبها لاصرار العدو على استهداف الفرق الإسعاف مما يشكل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية".