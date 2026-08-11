الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟

النائب حسين الحاج حسين: نفهم ان السلطة مصرة على اتفاق الإطار الفاشل هذه السلطة لم ترى الخارطة التي نشرها جيش العدو. التجريف في القرى هو من مسؤولية من؟ السلطة ام اسرائيل، السلطة بس معنية تروح تفاوض.



هنا النائب سامي الحميل يقاطعه: بس ليش قاعدين فيا فلو! ليش ما بتستقيلوا؟



حاج حسن: قاعدين على قلبك وبس بدنا نحكي منعرف مع مين نحكي واي ساعة منحكي مش طالب رأيك.



يكمل الحاج حسن: هناك خلاف عاصف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع كونه يريد ان يقوم بأمر غير دستوري من دون ان يحدد من الذي يريد ان يقوم بأمر غير دستوري.