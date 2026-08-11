الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها

أخبار لبنان
2026-08-11 | 07:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها

 استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفيرة مملكة الدانمارك متي ثيجيسين، لمناسبة توليها مهامها الجديدة في بيروت، وتسلم منها نسخة عن أوراق اعتمادها لدى لبنان.

ورحب الوزير رجي بالسفيرة الدانماركية، متمنيا لها "التوفيق والنجاح في أداء مهامها الديبلوماسية الجديدة"، مؤكداً "حرص لبنان على التعاون الكامل معها تسهيلاً لعملها خلال فترة ولايتها".

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين لبنان والدانمارك، حيث شدد الجانبان على" أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز أواصر الصداقة القائمة بينهما".

أخبار لبنان

سفيرة

الدانمارك

أوراق

اعتمادها

LBCI التالي
البطريرك يوحنا العاشر عرض مع السفير الأميركي آخر التطورات
مجلس نقابة المستشفيات يرد على اجراءات مديرية الضمان الإجتماعي...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

السفير عيسى تسلّم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-20

سفير لبنان لدى الفاتيكان قدم أوراق اعتماده لدى منظمة فرسان مالطا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:43

مفوضية العدل في "التقدمي الاشتراكي": إلغاء عقوبة الإعدام يشكل تقدما أساسيا في مسار حماية حقوق الإنسان

LBCI
اقتصاد
12:39

تقرير لوزارة الخارجية الأميركية: هذه هي الخطوات التي يمكن للبنان اتخاذها لتحسين الشفافية المالية

LBCI
أخبار لبنان
12:37

"الخارجية" رفضت قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

LBCI
أخبار لبنان
12:33

مرقص: قانون الإعلام صدر من دون أي تعديل... وسأسعى إلى إدراج تعديلات عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

الحكومة الإيرانية: تشكيل اللجان يهدف لتفويض الصلاحيات للأجهزة التنفيذية لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-25

ترامب: نحقق إنجازا عسكريا عظيما في إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-04-18

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الولايات المتحدة انتهكت العهود مرة أخرى وواصلت قرصنتها البحرية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-06

لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:34

نكهات يونانية بامتياز... سوفلاكي ومسقّعة بلمسة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

جلسة تشريعية حافلة... قانون الإعلام والعفو العام وإلغاء الإعدام على جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
07:55

عسكريون متقاعدون وموظفو القطاع العام يحتجون أمام مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
07:32

لبنان يستضيف مؤتمراً عربياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
07:28

البطريرك يوحنا العاشر عرض مع السفير الأميركي آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:27

قطر: محادثات عُمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وندعم ضمان حرية الملاحة في هرمز

LBCI
أخبار لبنان
05:45

لقاء موسع في السرايا بعنوان "السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار "

LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:14

انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
10:05

غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:19

عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 11-8-2026

LBCI
حال الطقس
01:44

طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More