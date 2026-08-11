رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفيرة مملكة الدانمارك متي ثيجيسين، لمناسبة توليها مهامها الجديدة في بيروت، وتسلم منها نسخة عن أوراق اعتمادها لدى لبنان.



ورحب الوزير رجي بالسفيرة الدانماركية، متمنيا لها "التوفيق والنجاح في أداء مهامها الديبلوماسية الجديدة"، مؤكداً "حرص لبنان على التعاون الكامل معها تسهيلاً لعملها خلال فترة ولايتها".



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين لبنان والدانمارك، حيث شدد الجانبان على" أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز أواصر الصداقة القائمة بينهما".