جعجع: نأمل بشدة أن يمرّ قانون العفو ونحن مصممون على الاستمرار في دعمه وتأييده حتى إقراره

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن مجلس النواب أقرّ أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة مهمة جدًا، إن على الصعيد الإنساني، أو على صعيد نظرة العالم المتحضّر إلى لبنان.



وقال: "الجدير بالذكر أننا كنا قد تقدّمنا بهذا المشروع في شباط 2012، من خلال النائب السابق إيلي كيروز، وعاد بعدها نواب تكتل الجمهورية القوية المتعاقبون إلى العمل عليه ومحاولة الدفع به إلى الأمام، ولاسيما في الفترة الأخيرة، حيث انكبّت لجنة الإدارة والعدل على إنهاء كل تفاصيله وإرساله إلى الهيئة العامة".



وأضاف: "فهنيئًا للبنانيين بهذا القانون، لأنه خطوة أساسية على طريق لبنان الحضارة والنور والإشعاع الذي طالما حلمنا به، آملين بشدة أن يمرّ قانون العفو الذي وُضعت كثير من العراقيل في طريقه، فإننا مصممون على الاستمرار في دعمه وتأييده حتى إقراره".