جعجع: نأمل بشدة أن يمرّ قانون العفو ونحن مصممون على الاستمرار في دعمه وتأييده حتى إقراره

أقرّ مجلس النواب أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة مهمة جدًا، إن على الصعيد الإنساني، أو على صعيد نظرة العالم المتحضّر إلى لبنان.
الجدير بالذكر أننا كنا قد تقدّمنا بهذا المشروع في شباط 2012، من خلال النائب السابق إيلي كيروز، وعاد بعدها نواب تكتل الجمهورية القوية المتعاقبون…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 12, 2026
أقرّ مجلس النواب أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة مهمة جدًا، إن على الصعيد الإنساني، أو على صعيد نظرة العالم المتحضّر إلى لبنان.
الجدير بالذكر أننا كنا قد تقدّمنا بهذا المشروع في شباط 2012، من خلال النائب السابق إيلي كيروز، وعاد بعدها نواب تكتل الجمهورية القوية المتعاقبون…