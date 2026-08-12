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o
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الرئيس عون استقبل الجنرال جوزف كليرفيلد... وبحثٌ في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار
أخبار لبنان
2026-08-12 | 02:44
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الرئيس عون استقبل الجنرال جوزف كليرفيلد... وبحثٌ في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L الجنرال جوزف كليرفيلد في حضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد.
وتم البحث خلال اللقاء في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.
أخبار لبنان
جوزاف عون
جوزف كليرفيلد
اتفاق الإطار
لبنان
إسرائيل
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