الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلامة للمشاركين في الملتقى الدولي الثقافي في موسكو: تمسكوا بهويتكم الثقافية واعتزوا بتراثكم
أخبار لبنان
2026-08-12 | 03:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلامة للمشاركين في الملتقى الدولي الثقافي في موسكو: تمسكوا بهويتكم الثقافية واعتزوا بتراثكم
التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، الوفد الشبابي اللبناني المشارك في "International Children Cultural Forum، في موسكو بدعوة رسمية من وزارة الثقافة الروسية من 19 الى 23 الحالي.
وخلال اللقاء الذي حضره أولياء الشباب، أشاد الوزير سلامة "بمستوى المواهب الإبداعية التي يتمتع بها المشاركون"، مؤكداً أن "مثل هذه الملتقيات تشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة".
وتوجه الى الشباب مشددا على "التعاون والتمسك بهويتهم الثقافية والاعتزاز بتراثهم الوطني، وتمثيل لبنان في أبهى صورة، والاستمرار في صقل مواهبهم بالعلم والتدريب، وتبادل الصداقة مع أقرانهم من مختلف الثقافات"، معتبرا أن "هذه هي الرسالة الحقيقية للملتقى".
وأكد "دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تفتح الآفاق أمام الموهوبين وتبرز دورهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب"، متمنيا ًلهم المزيد من النجاح.
ويضم الوفد الذي سيمثل لبنان في الملتقى ولديه مهارات في الموسيقى والرسم والتمثيل: لامار شقير، ريتا عجلتوني، ليا فوعاني، دانيال نمور، ايمانويل عازار وغاييل سعادة.
أخبار لبنان
للمشاركين
الملتقى
الدولي
الثقافي
موسكو:
تمسكوا
بهويتكم
الثقافية
واعتزوا
بتراثكم
التالي
مرقص بعد لقائه عون: قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي... وسأعمل على إنجاح التعديلات المطلوبة
نواف سلام: نحو عدالة اصلاحية لا انتقامية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-14
سلامة: الحفاظ على الهوية اللبنانية لمبدعينا في الاغتراب جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي العريق
أخبار لبنان
2026-05-14
سلامة: الحفاظ على الهوية اللبنانية لمبدعينا في الاغتراب جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي العريق
0
أخبار لبنان
2026-07-04
وزير الثقافة: نستخدم كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية التراث الثقافي اللبناني من تداعيات العدوان
أخبار لبنان
2026-07-04
وزير الثقافة: نستخدم كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية التراث الثقافي اللبناني من تداعيات العدوان
0
أخبار لبنان
2026-07-02
عز الدين ترأست اجتماعا في مجلس النواب حول حماية التراث الثقافي وتوصيات لتعزيز الحماية ومساءلة المعتدين
أخبار لبنان
2026-07-02
عز الدين ترأست اجتماعا في مجلس النواب حول حماية التراث الثقافي وتوصيات لتعزيز الحماية ومساءلة المعتدين
0
أخبار لبنان
2026-06-09
فرعية البيئة تابعت درس اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
أخبار لبنان
2026-06-09
فرعية البيئة تابعت درس اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:24
المالية تذكّر بوجوب التصريح عن أرباح عمليات "صيرفة" وتسديد ضريبة 17% قبل 1 تشرين الأول
أخبار لبنان
04:24
المالية تذكّر بوجوب التصريح عن أرباح عمليات "صيرفة" وتسديد ضريبة 17% قبل 1 تشرين الأول
0
أخبار لبنان
04:02
هاني نوّه بجهود النيابة العامة المالية ومكتب مكافحة الجرائم المالية في دعم الرقابة وإنفاذ القانون
أخبار لبنان
04:02
هاني نوّه بجهود النيابة العامة المالية ومكتب مكافحة الجرائم المالية في دعم الرقابة وإنفاذ القانون
0
أخبار لبنان
04:01
مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب
أخبار لبنان
04:01
مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب
0
أمن وقضاء
04:00
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية
أمن وقضاء
04:00
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-07-28
عناصر الدفاع المدني سيطرت على أربعة حرائق حرجية
أمن وقضاء
2026-07-28
عناصر الدفاع المدني سيطرت على أربعة حرائق حرجية
0
آخر الأخبار
2026-03-29
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
آخر الأخبار
2026-03-29
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
0
فنّ
2026-05-11
جامعة الروح القدس – الكسليك تكرّم ريمون جبارة وتعيد إحياء مسرحية "شربل" على مسرح كازينو لبنان
فنّ
2026-05-11
جامعة الروح القدس – الكسليك تكرّم ريمون جبارة وتعيد إحياء مسرحية "شربل" على مسرح كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-16
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-16
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:52
النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام
أخبار لبنان
03:52
النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام
0
أخبار لبنان
16:10
نقاش حاد ومشادات كلامية... انتهاء اليوم الأول من الجلسة التشريعية من دون إقرارِ قانون العفو العام
أخبار لبنان
16:10
نقاش حاد ومشادات كلامية... انتهاء اليوم الأول من الجلسة التشريعية من دون إقرارِ قانون العفو العام
0
أخبار لبنان
14:10
جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
أخبار لبنان
14:10
جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أمن الطيران بخطر....وهذه هي خارطة طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أمن الطيران بخطر....وهذه هي خارطة طريق الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تلة علي الطاهر: عين إسرائيل عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تلة علي الطاهر: عين إسرائيل عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إقرار إقتراحِ القانون المتعلق بإلغاء عقوبةِ الإعدام
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إقرار إقتراحِ القانون المتعلق بإلغاء عقوبةِ الإعدام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وزير العدل للـLBCI: إلغاء عقوبة الإعدام أساسيّ للمستقبل ولا ربط له بالعفو العام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وزير العدل للـLBCI: إلغاء عقوبة الإعدام أساسيّ للمستقبل ولا ربط له بالعفو العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
2
أمن وقضاء
15:35
بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه
أمن وقضاء
15:35
بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه
3
فنّ
05:14
بعد سنوات على انفصالها عن قصي خولي... مديحة الحمداني تعلن زواجها: "لاخترتُه في كلّ مرّة"
فنّ
05:14
بعد سنوات على انفصالها عن قصي خولي... مديحة الحمداني تعلن زواجها: "لاخترتُه في كلّ مرّة"
4
أخبار لبنان
16:01
بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة
أخبار لبنان
16:01
بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة
5
أخبار لبنان
04:56
الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟
أخبار لبنان
04:56
الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟
6
أخبار لبنان
06:19
عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة
أخبار لبنان
06:19
عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة
7
خبر عاجل
06:46
معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
خبر عاجل
06:46
معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
8
أخبار لبنان
09:59
المكتب الإعلامي لوزيرة التربية: قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات كرامي... والملف لم يعد بعهدة الوزارة
أخبار لبنان
09:59
المكتب الإعلامي لوزيرة التربية: قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات كرامي... والملف لم يعد بعهدة الوزارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More