سلامة للمشاركين في الملتقى الدولي الثقافي في موسكو: تمسكوا بهويتكم الثقافية واعتزوا بتراثكم

التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، الوفد الشبابي اللبناني المشارك في "International Children Cultural Forum، في موسكو بدعوة رسمية من وزارة الثقافة الروسية من 19 الى 23 الحالي.وخلال اللقاء الذي حضره أولياء الشباب، أشاد الوزير سلامة "بمستوى المواهب الإبداعية التي يتمتع بها المشاركون"، مؤكداً أن "مثل هذه الملتقيات تشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة".وتوجه الى الشباب مشددا على "التعاون والتمسك بهويتهم الثقافية والاعتزاز بتراثهم الوطني، وتمثيل لبنان في أبهى صورة، والاستمرار في صقل مواهبهم بالعلم والتدريب، وتبادل الصداقة مع أقرانهم من مختلف الثقافات"، معتبرا أن "هذه هي الرسالة الحقيقية للملتقى".وأكد "دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تفتح الآفاق أمام الموهوبين وتبرز دورهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب"، متمنيا ًلهم المزيد من النجاح.ويضم الوفد الذي سيمثل لبنان في الملتقى ولديه مهارات في الموسيقى والرسم والتمثيل: لامار شقير، ريتا عجلتوني، ليا فوعاني، دانيال نمور، ايمانويل عازار وغاييل سعادة.