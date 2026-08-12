مرقص بعد لقائه عون: قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي... وسأعمل على إنجاح التعديلات المطلوبة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد لقائه رئيس الجمهورية أن "قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي، وقد انتظرناه لسنوات طويلة، إلا أن إقراره يبقى إنجازاً منقوصاً في ظل تعديلات ضرورية يجب استكمالها".



وأكد أن "الحريات العامة والإعلامية مصانة بالدستور، وعلى القانون أن يكرّس هذه الضمانات. وسأعمل على إنجاح التعديلات المطلوبة، فكل القوانين قابلة للتطوير والتعديل."



وأشار مرقص إلى أننا "بحثنا في مواصلة النهوض بتلفزيون لبنان، وناقشنا أوضاعه والخطوات اللازمة لمتابعة مسيرة تطويره."

