مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب

النائب مروان حمادة بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- المفاوضات هي أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب، وهي معركة لا تقلّ ضراوة عن المعركة العسكرية وتحتاج إلى استراتيجية واضحة، ونأمل أن تقود مساعي الرئيس عون لبنان إلى شاطئ الأمان.
- سنسعى في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام… pic.twitter.com/HtA0fZKyje
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2026
النائب مروان حمادة بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- المفاوضات هي أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب، وهي معركة لا تقلّ ضراوة عن المعركة العسكرية وتحتاج إلى استراتيجية واضحة، ونأمل أن تقود مساعي الرئيس عون لبنان إلى شاطئ الأمان.
- سنسعى في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام… pic.twitter.com/HtA0fZKyje