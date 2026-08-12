مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب

اعتبر النائب مروان حمادة أن المفاوضات هي أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب، مشيرا الى أنها "معركة لا تقلّ ضراوة عن المعركة العسكرية وتحتاج إلى استراتيجية واضحة".



وأمل حمادة بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن تقود مساعي الرئيس عون لبنان إلى شاطئ الأمان.



وقال: "سنسعى في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام بتوافق واسع، بما يضمن عدم وقوع أي مظلومية".