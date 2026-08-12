القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات

نفت القنصلية العامة الفرنسية في بيروت التقارير التي تزعم تعليق إصدار التأشيرات.



وأكدت في بيان، أن "هذه المعلومات غير صحيحة".



وقالت: "يستمر إصدار التأشيرات من دون انقطاع. ومع ذلك، وكما هو الحال في كل عام في هذا الوقت، نلاحظ زيادة ملحوظة في عدد الطلبات. القنصلية على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا الوضع. لا يمكن عمليًا معالجة كل الطلبات الواردة فورًا. ونتيجة لذلك، تطول مدة معالجة الطلبات ومواعيد الانتظار. لذا، تحث القنصلية مقدّمي الطلبات على التحلي بالصبر والالتزام التام بالإجراءات المتبعة. كما ننصح مقدّمي الطلبات بتوخي الحذر من المعلومات غير الرسمية والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. المعلومات الموثوقة هي فقط تلك الصادرة عبر القنوات الرسمية للقنصلية والسفارة ومزود الخدمة لدينا، TLS. ونؤكد مجددًا التزامنا بمواصلة معالجة طلبات التأشيرة بأقصى درجات العناية، وفقًا للقواعد المعمول بها".



وأضاف البيان: "تشكر القنصلية العامة الفرنسية في بيروت أصحاب العلاقة على تفهمهم. يمكن الإبلاغ عن حالات الطوارئ على العنوان التالي: visa.beyrouth-cslt@diplomatie.gouv.fr".