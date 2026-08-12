منشآت طرابلس: اندلاع حريق على خط النفط في البارد

أعلنت منشآت النفط في طرابلس في بيان، أن حريقا اندلع على خط النفط في البارد ونجحت وحدة الإطفاء في منشآت طرابلس بالتعاون مع الدفاع المدني بالسيطرة عليه.



وقال البيان: "تبين في التحقيقات الأولية أن الحريق غير مفتعل والسبب هو إشعال النار في أرض مجاورة للخط المتوقف منذ سنوات بالتزامن مع وجود تسرب منه وعملنا على معالجته".