قائد الجيش بحث مع أرنو في الأوضاع العامة ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان Jean Arnault.



وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل وزيارة Arnault المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.



وأثنى Arnault على دور الجيش، معربًا عن تقديره لتضحياته من أجل لبنان.