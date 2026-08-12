اليونسكو رحبت بإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان

رحبت "اليونسكو" في بيان، بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام الجديد، "الذي يشكّل محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحافيين".



وقال البيان: "على مدى السنوات الماضية، دعمت اليونسكو وزارة الإعلام في إعادة إطلاق المشاورات الوطنية بشأن إصلاح قانون الإعلام، من خلال تقديم الخبرات الفنية والقانونية وتيسير الحوار مع الجهات الوطنية المعنية. وأسهم هذا الدعم في دفع مسار الإصلاح قدماً، ومواءمة الإطار المقترح مع المعايير والقواعد الدولية، بما ساهم في إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب. وترحّب اليونسكو بالأحكام الرامية إلى تعزيز بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة والتصدي للتحريض على الكراهية والعنف. وينبغي أن يستند تنفيذ هذه الأحكام إلى احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وسلامة الصحفيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".



وهنأت "اليونسكو" جميع من أسهموا في هذا الإصلاح المفصلي، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم لبنان في جهوده لتنفيذ القانون الجديد وتعزيز بيئة إعلامية متنوعة ومستقلة وتعددية وآمنة.