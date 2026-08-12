الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتفاق بين وزارتي الصحة والعمل على الشراء الموحد للدواء... ناصر الدين: خطوة مهمة تؤمن أسعارا تنافسية لمصلحة المريض

أخبار لبنان
2026-08-12 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتفاق بين وزارتي الصحة والعمل على الشراء الموحد للدواء... ناصر الدين: خطوة مهمة تؤمن أسعارا تنافسية لمصلحة المريض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اتفاق بين وزارتي الصحة والعمل على الشراء الموحد للدواء... ناصر الدين: خطوة مهمة تؤمن أسعارا تنافسية لمصلحة المريض

عقد وزيرا الصحة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر اجتماعا تنسيقيا في وزارة الصحة العامة، للبحث في تأمين استمرارية التغطية الصحية للأمراض السرطانية والمستعصية، بحضور المدير العام للصحة الدكتور وئام أبو حمدان والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسان خير الدين.

وتم الاتفاق على آلية مشتركة لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية.

وشمل الإتفاق:

- وضع آلية حديثة لمناقصة موحدة لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.

- توحيد البروتوكولات العلاجية في المرحلة الحالية.

- توحيد العقوبات على المخالفين من أطباء ومستشفيات للتسعيرة التي تضعها الوزارة والضمان الإجتماعي".

وأكد ناصر الدين في في تصريح، "أهمية هذه الخطوة التنسيقية لكونها ستؤمن الدواء بطريقة تنافسية تضمن شراء كمية أكبر من الأدوية وبالتالي توفير القدرة على توسيع البروتوكولات العلاجية، بما ينعكس إيجابا على مصلحة المرضى كما يوفر على ميزانية الدولة".

وأمل أن "يتوسع هذا التنسيق فيشمل كل الأجهزة الضامنة في لبنان لتحقيق المزيد من الفائدة والفعالية".

أخبار لبنان

وزارتي

الصحة

والعمل

الشراء

الموحد

للدواء...

الدين:

أسعارا

تنافسية

لمصلحة

المريض

LBCI التالي
15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق
تعميم لمدير المالية العامة... وهذا ما جاء فيه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-11

الاتفاق السوريّ الروسيّ خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-19

ناصر الدين عرض في جنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحديات الحرب على النظام الصحي

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-06

وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-26

السفارة اللبنانية في واشنطن بعد توقيع اتفاق إطار مع إسرائيل: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:54

سرقة 2,220 فرنكًا سويسريًا من منزل في الشوف… توقيف السارق وضبط قسمًا من المبلغ بحوزته

LBCI
أخبار لبنان
10:52

البستاني: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف خطوة إيجابية ولو أتت متأخرة

LBCI
أمن وقضاء
10:17

قائد الجيش يحضر مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد بريتال: مَن لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه

LBCI
أخبار لبنان
09:55

وزارة الاقتصاد: قرارات تعليق تداول بحق 17 مؤسسة لعدم تطابق منتجاتها مع المواصفات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-26

نواف سلام: لا يوجد فتور أميركي فمنذ شهرين خصّص الأميركي 180 مليون دولار للجيش و40 مليون لقوى الأمن الداخلي وهذا دليل على ثقة بالجيش اللبناني وعن دعم للدور الذي يقوم به الجيش

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-28

توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
منوعات
2026-08-06

أزمة مالية تُهدّد زواج الأمير هاري وميغان ماركل... وكلفة الطلاق تحول دونه

LBCI
اقتصاد
09:34

تعميم لمدير المالية العامة... وهذا ما جاء فيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:59

دجاج بوتانيسكا مع الأرز... نكهة إيطالية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الهيئات الاقتصادية تزور غرفة صيدا والجنوب…

LBCI
أخبار لبنان
08:02

المجلس النيابي أقر العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

مرقص عن قانون الإعلام: إنجاز منقوص يحتاج إلى تعديلات... والقصيفي يرفضه

LBCI
أمن وقضاء
07:03

وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب

LBCI
أخبار لبنان
05:34

عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
04:01

مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:52

النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:35

بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه

LBCI
أمن وقضاء
09:42

15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق

LBCI
أخبار لبنان
06:04

إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب

LBCI
أخبار لبنان
16:01

بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة

LBCI
رياضة
04:03

علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:43

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
05:41

القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات

LBCI
أمن وقضاء
04:00

شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More