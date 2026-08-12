اتفاق بين وزارتي الصحة والعمل على الشراء الموحد للدواء... ناصر الدين: خطوة مهمة تؤمن أسعارا تنافسية لمصلحة المريض

عقد وزيرا الصحة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر اجتماعا تنسيقيا في وزارة الصحة العامة، للبحث في تأمين استمرارية التغطية الصحية للأمراض السرطانية والمستعصية، بحضور المدير العام للصحة الدكتور وئام أبو حمدان والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسان خير الدين.



وتم الاتفاق على آلية مشتركة لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية.



وشمل الإتفاق:



- وضع آلية حديثة لمناقصة موحدة لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.



- توحيد البروتوكولات العلاجية في المرحلة الحالية.



- توحيد العقوبات على المخالفين من أطباء ومستشفيات للتسعيرة التي تضعها الوزارة والضمان الإجتماعي".



وأكد ناصر الدين في في تصريح، "أهمية هذه الخطوة التنسيقية لكونها ستؤمن الدواء بطريقة تنافسية تضمن شراء كمية أكبر من الأدوية وبالتالي توفير القدرة على توسيع البروتوكولات العلاجية، بما ينعكس إيجابا على مصلحة المرضى كما يوفر على ميزانية الدولة".



وأمل أن "يتوسع هذا التنسيق فيشمل كل الأجهزة الضامنة في لبنان لتحقيق المزيد من الفائدة والفعالية".