رئيس مجلس الوزراء:أعيد نشر ما كتبته أمس بعدما تبين لي ان هنالك من تمكن من الدخول إلى حسابي لحذفه

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر منصة"اكس": "أعيد نشر ما كتبته أمس بعدما تبين لي ان هنالك من تمكن من الدخول إلى حسابي لحذفه: إنّ ما تقوم به إسرائيل في المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية، من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة، يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ".



وأضاف: "أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية، فتدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض".



وأشار إلى أنّ القول إنّ قرى وبلدات، بمنازلها وأحيائها ومقارها الحكومية ومرافقها العامة ودور عبادتها وبناها التحتية، هي بكاملها "منشآت عسكرية"، ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكّل غطاءً لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها.



وقال إنّ سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة.