مواعيد الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة لشهادات التعليم المهني والتقني

أعلنت المديرة العامة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، في تعميم، مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة لكافة شهادات التعليم المهني والتقني للعام 2026.



وتجرى الامتحانات الرسمية لكافة شهادات التعليم المهني والتقني - (الطلبات الحرة) في تاريخ 20 -22-24 آب 2026 .



وعلى الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح حرّة، وسدّدوا رسوم الترشيح، الحضور الى مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مصلحة المراقبة والامتحانات اعتبارًا من يوم الجمعة 14 آب 2026 للتسلم بطاقات الترشيح الخاصّة بكلّ منهم، بعد ابراز ايصال الدفع وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من بعد الظهر.