مسؤول لبنانيّ نفى لرويترز اتفاق لبنان مع إسرائيل على قائمة لقوات للتحقق من نزع السلاح

نفى مسؤول لبنانيّ ما ورد في تقرير لرويترز أنّ لبنان اتفق مع إسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله.



وقال إنّ بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن.



وأكّد المسؤول عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، لافتًا إلى أنّ بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة في شأن هذه المسألة.