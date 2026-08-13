عون عقد لقاءات وزارية وديبلوماسية: نتخذ إجراءات لتحسين الأوضاع في كل القطاعات وعلينا ان نحصن انفسنا في ظل تطورات المنطقة

استقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق بطرس حرب الذي أوضح أن "اللقاء مع الرئيس عون كان فرصة للتداول في المستجدات الأمنية والسياسية لا سيما على صعيد المفاوضات الجارية مع إسرائيل وظروفها والمطبات التي تمر بها".



وقال:" عرضت مع فخامة الرئيس المشكلات التي واجهها لبنان في المفاوضات مع إسرائيل والجهود التي يبذلها عبر الفريق المفاوض لتذليل العقبات ودفع الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل لتسريع المفاوضات والتوصل إلى النتائج المرجوة لاستعادة لبنان سيادته على كامل اراضيه .وتم من جهة ثانية عرض نتائج الجلسات التشريعية والإشكاليات التي حصلت بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع وطلبت تدخل الرئيس عون لحل هذا الاشكال للمحافظة على الحكومة موحدة في ظرف يستدعي وحدتها تفادياً لأي خلل في أدائها".



الاشقر



كذلك التقى استقبل الرئيس عون وفد نقابة اصحاب الفنادق في لبنان برئاسة النقيب بيار الاشقر الذي اعتبر في مستهل اللقاء أن "انتخاب الرئيس عون وخطاب القسم شكلا خارطة طريق للقطاع السياحي كما للقطاعات كافة ، ولا سيما مع تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة بناء دولة تحت سلطة جيش واحد، ووجود قضاء نزيه واصلاح اداري ومكافحة الفساد، ما اعطانا املا كبيراً بهذا البلد."



وشدد على انه "مهما كانت نتائج المفاوضات فهي افضل من نتائج الحرب والموت والدمار"، معربا عن الامل في" ان يتمكن لبنان تحت قيادة الرئيس عون من الوصول الى بر الامان".

وإذ شدد على رفضه الانتقادات التي صدرت بحق رئاسة الجمهورية، فانه اعتبر "ان المقاومة، كانت على قناعة كما استطاعت اقناعنا أنها قوة ردع ولكن فعلياً هذه القوة سقطت، ما دفعكم الى اتخاذ القرار الجريء بالتفاوض".



وعدد مطالب النقابة وتمنى على الرئيس عون "التدخل لاطلاق ورشة تطوير القوانين السياحية في لبنان"، وأشار الى أن "دولة الامارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها مساعدته بفعل خبرتها ونجاحها في هذا المجال"، داعياً الى "تنظيم هذا القطاع من خلال القانون لا سيما في ما يتعلق بالـ Airbnb".



وتناول الأشقر "وضع الفنادق الذي وصفه بالكارثي نتيجة الحرب ما دفع الكثير من المغتربين الى عدم المجيء الى لبنان"، مشيراً الى ان "السنة الحالية تعتبر من اصعب السنوات التي مر بها القطاع الفندقي في لبنان منذ عقود".



وختم بالتأكيد على "رغبة القطاع الفندقي بالصمود رغم الصعوبات التي يمر بها"، مطالبا بـ"العمل لتحقيق سياحة مستدامة والعمل على استنهاض هذا القطاع ليستعيد لبنان دوره الذي كان عليه سابقا في هذا المجال حيث كانت السياحة تؤمن ما نسبته 20 % من الدخل القومي".



عون



ورد الرئيس عون مرحّباً بالوفد، منوها بـ"جهود نقابة اصحاب الفنادق في لبنان وما اثبتته من قدرة على مواجهة الصعوبات منذ العام 2019 وحتى اليوم، بحيث استمر القطاع وواصل تطوره"، لافتا الى "ما حققه من نمو في السنة الماضية الذي كان يتوقع ان يسجل ارتفاعا إضافيا لولا نشوب الحرب التي اعادتنا الى الوراء فيما بدأ الوضع يستعيد اليوم شيئا من عافيته" .



وقال: "بالتأكيد نحن لا نريد ان نقف مكتوفي الايدي امام هذه التحديات، واربعون عاما من الفساد وسوء الادارة لن يتغير بين ليلة وضحاها ونحن نتخذ اجراءات يمكن ان تساعد على تحسين الاوضاع، ليس فقط في القطاع السياحي، بل في مختلف القطاعات".



وأضاف: "ان زيارتنا الى واشنطن واعادة فتح الخطوط الجوية بين لبنان واميركا اعطت ايضاً مزيداً من الثقة بلبنان لدى العالم. ونحن نعمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن لتحفيز الشركات على العمل في قطاعات الكهرباء والاتصالات والاشغال العامة والبنى التحتية التي من شأنها ان تلعب دورا بارزا في ازدهار الاقتصاد اللبناني، الا ان الاهم يبقى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يتطلب استقرارا سياسياً وامنياً".



وتناول رئيس الجمهورية الوضع الأمني فاكد انه "جيد جداً، ولا سيما ان نسبة الجريمة في لبنان تعد من اقل النسب عالمياً"، ولفت الى "ان هناك سلة اصلاحات نقوم بها رغم الحرب في الجنوب التي تؤثر سلباً"، مشيرا الى انه "عندما تقف هذه الحرب سيرتاح لبنان ويعود الى مسار مختلف"، مشددا على "ضرورة ان يحصن لبنان نفسه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة".



مفتي بعلبك الهرمل



واستقبل الرئيس عون مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي قال بعد الاجتماع انه تداول مع الرئيس عون في الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية "التي كرست اعادة لبنان على خريطة العالم واكدت على الدور المحوري للرئاسة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي كدولة مستقلة لها علاقات مع الدول المؤثرة في العالم" .



واعتبر ان زيارة واشنطن "لا تنفصل عن الاستقبال الذي لقيه البابا لاوُن الرابع عشر في لبنان والدلالة على استعادة لبنان عافيته وسيره في طريق صحيحة".

واضاف: "ان رئيسنا رمز وحدة البلاد والمؤسسات ينبغي الوقوف إلى جانبه وتقدير الظروف في المنطقة علماً ان المفاوضات التي يجريها لبنان تحتاج إلى وقت ولا يمكن ان تنتهي بين ليلة وضحاها ".



قرانوح



دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية علي قرانوح واطلع منه على العمل القائم لتعزيز العلاقات اللبنانية-السعودية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما اطلعه على اوضاع الجالية اللبنانية في المملكة والنشاطات التي تقوم بها السفارة.



زيادة



واستقبل الرئيس عون المندوبة الدائمة ورئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة كارولين زيادة التي اطلعت رئيس الجمهورية على عمل البعثة ضمن المنظمات الدولية ولا سيما ما يتعلق بحقوق الانسان والتحضيرات الجارية للقمة التي ستعقد في عمان في كانون الأول المقبل بتنظيم من الصليب الأحمر الدولي واشراف عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية في اطار المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.