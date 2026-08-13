سلسلة لقاءات لوزير الإعلام...

أكّد المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة في لبنان جان أرنو دعم مبادرة وزير الاعلام بول مرقص في شأن ما يسمى "خطاب الكراهية".



وأوضح، في لقاء جمعهما، توصله إلى الاستنتاج بعد قضاء شهر في البلد بأنّ مبادرة الحكومة في هذا المجال بالغة الأهمية.



وقال: "هناك الكثير مما يجب القيام به لا سيما في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعيّ، لذلك، أبلغنا الوزير بأننا نقف إلى جانبه في هذه الحملة ضد "خطاب الكراهية"، وأننا على استعداد لدعمه بكل ما نملك من وسائل".



وأعلن حاكم جمعية أندية الليونز الدولية إلياس أنطونيوس، خلال لقاء مع مرقص، تواصله المستمر مع وزارة الإعلام وطالبته تنظيم مؤتمر كبير نتناول فيه موضوع التضليل الإعلاميّ.



واستقبل الوزير مرقص رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان يوسف بخاش مع وفد ضم الدكتورة ميرنا جرمانوس ووليد جابر.



وقال بخاش: "يكمن دور مشروع في تسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجه نقباء المهن الصحية، ومن الطبيعي أن تكون وزارة الإعلام راعية لهذه الحملات التوعوية، بالتعاون مع وزارة الصحة المعنية بصحة المواطن، ومع نقباء المهن الصحية، الذين يحرصون على صحة المواطن وحقوقه".