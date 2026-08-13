مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله

أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله.



وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ مجلس الوزراء لن ينعقد جلساته خلال الاسبوعين المقبلين.



وقال: "في بداية الجلسة، تطرق رئيس الحكومة نواف سلام إلى أربعة مواضيع أوّلها عمليات التدمير المنهجيّ للقرى في الجنوب التي تقوم بها إسرائيل".



واعتبر سلام أنّها تشكل خرقًا لقواعد الحرب وجنيف، منددًا بتصريحات يسرائيل كاتس.



كما تطرق الرئيس سلام إلى أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء لوضع أسس المباحثات مع سوليدير في شأن تمديد مهمتها.



ونوه بإقرار عدد من القوانين في مجلس النواب، التي تدخل ضمن الإطار الاصلاحيّ.