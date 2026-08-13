الصليب الأحمر أجلى مواطنًا من منزله قرب منطقة علي الطاهر

أجلى فريق من الصليب الأحمر من مركز النبطية المواطن جمال بيطار( 68 عامًا) من منزله القريب من منطقة علي الطاهر في اطراف النبطية، بعدما حوصر فيه وحيدا وتعرض محيطه لغارتين جويتين وقصف مدفعيّ.



وعانى من نقص في المياه والمواد الغذائية.



ونقلوه الى خارج النبطية حيث تسلمته عائلته.