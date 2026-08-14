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الحجار بحث مع سعدي وألكسندر جولي في التعاون بين لبنان والإتحاد الأوروبي واستقبل عبد المسيح

أخبار لبنان
2026-08-14 | 09:28
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الحجار بحث مع سعدي وألكسندر جولي في التعاون بين لبنان والإتحاد الأوروبي واستقبل عبد المسيح
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الحجار بحث مع سعدي وألكسندر جولي في التعاون بين لبنان والإتحاد الأوروبي واستقبل عبد المسيح

 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان القائم بالأعمال بالوكالة سامي سعدي ورئيس القسم السياسي في البعثة ألكسندر جولي، وتم البحث في التعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجالات الأمنية.

وتناول اللقاء أوجه الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وسبل تطوير هذا الدعم وتعزيزه.

واستقبل الوزير الحجار النائب أديب عبد المسيح وجرى عرض للأوضاع العامة.

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