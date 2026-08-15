متحدث باسم نتنياهو: إسرائيل تريد مفاوضات "أكثر جدية" مع لبنان

صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أميركية، وذلك بعد شنها غارات في جنوب لبنان، مضيفا أن العدو المشترك للبلدين هو حزب الله.



وقال المتحدث دورون سبيلمان لوكالة فرانس برس إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله: "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس".