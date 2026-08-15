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تيمور جنبلاط: ما يجري في الميدان يكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية

أخبار لبنان
2026-08-15 | 12:09
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تيمور جنبلاط: ما يجري في الميدان يكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية
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تيمور جنبلاط: ما يجري في الميدان يكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية

دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط المجزرة الإسرائيلية في أنصار ودير الزهراني.

واعتبر جنبلاط في مستهل لقاءات المختارة الأسبوعية، أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين يؤكد أن "الإطار الثلاثي لم يُثمر حتى اللحظة أي نتائج ملموسة على الأرض"، مشددًا على أن "الحل المنشود يبقى قوامه الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وحصرية السلاح بيد الدولة، وعودة الأهالي إلى قراهم، وإطلاق مسار إعادة الإعمار".

كما دان جنبلاط الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أظهرت اقتطاع أجزاء من الأراضي اللبنانية وضمّها إلى إسرائيل، معتبرًا أن "هذا الأمر ليس تفصيلًا عابرًا، بل مؤشر خطير إلى أطماع إسرائيل التوسعية والاستيطانية، ويؤكد أنها تضرب بعرض الحائط كل محاولات التفاوض والتوصل إلى اتفاق، فيما تكشف ممارساتها أن هذه الأطماع لا تقف عند حدود".

وإذ أكد النائب جنبلاط أنه "بقدر ما نتمسك بأن تتولى الدولة اللبنانية وحدها التفاوض باسم لبنان، فإن ذلك يقتضي عدم السماح لإسرائيل باستخدام المفاوضات غطاءً لاستمرار عدوانها وفرض وقائع جديدة على الأرض"، داعا الدولة إلى إعادة النظر في مقاربتها للمرحلة في ضوء ما يجري ميدانيًا، والتمسك بسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة أي محاولة للمساس بهما.

وكان جنبلاط التقى في قصر المختارة، عددًا من الوفود الشعبية والبلدية ورجال الدين، التي بحثت معه قضايا خدماتية وإنمائية، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط وفد كبير من عائلات العشائر العربية، من مختلف المناطق اللبنانية، ووفد من مشايخ عين قنيا – حاصبيا.

كما التقى رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار، رئيس بلدية برقايل، ورؤساء بلديات كل من: الحميرة، وبقرزلا، وعيون الغزلان، وجديدة القيطع، وقبة بشمرا، ونائب رئيس بلدية القرقف، وممثلَي بلديتَي وادي الجاموس وبرج العرب. كذلك، التقى وفدًا من متقاعدي الجمارك، قدّم للنائب جنبلاط درع شكر ووفاء لوقوفه إلى جانبهم.

والتقى جنبلاط وفدًا من جمعية كمال جنبلاط الفكرية، قدّم له دعوة للمشاركة في الاحتفال السنوي للجمعية، الذي سيقام في جمعية الرسالة الاجتماعية في عاليه في 28 آب. كما قدّم الدكتور غازي زهر الدين للنائب جنبلاط كتابه "حصاد من قضاء الشوف"، وقدّمت الأستاذة رودانا البنا دعوة له للمشاركة في توقيع كتابها "معجم كمال جنبلاط"، في المكتبة الوطنية في بعقلين في 22 آب، فيما قدّم الدكتور توفيق سري الدين كتابًا من مؤلفاته بعنوان "الهيمنة الصينية في باكستان".

كذلك، التقى النائب جنبلاط وفودًا من عائلات آل البنا في شارون وآل شيا في بدغان، ووفودًا أخرى من الورهانية ومرستي ومجدلبعنا وعين وزين وبشتفين والمشرفة وحارة الناعمة ومجدليا، إضافة إلى وفد من تجمّع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، حيث جرى عرض قضايا مطلبية وعامة.

كما التقى أعضاءً من مكتب الاغتراب في الحزب التقدمي الاشتراكي في الرياض، وتلقى سلسلة من المراجعات من رؤساء بلديات ومجالس بلدية وفاعليات أهلية ومجتمعية.

أخبار لبنان

جنبلاط:

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حقيقة

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