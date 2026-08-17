وزير الداخلية عقد اجتماعًا للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا صباحًا، للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت.

وشدد الوزير الحجار على "ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن بصورة فورية وفعالة"، وكلّف المعنيين "العمل كل ضمن نطاق صلاحياته".

وفي هذا الإطار، تتولى قيادة جهاز أمن المطار اتخاذ الإجراءات المطلوبة داخل حرم المطار، فيما يتولى محافظ جبل لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الإجراءات اللازمة خارجه بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية وعند اللزوم مع القضاء المختص، على أن يعقد المحافظ اجتماعات دورية لمتابعة حسن سير التنفيذ.