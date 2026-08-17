الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصلحة الليطاني: عطل طارئ على الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا – جزين والفرق الفنية تباشر عملها لأربعة أيام اعتبارا من صباح الغد

أخبار لبنان
2026-08-17 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصلحة الليطاني: عطل طارئ على الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا – جزين والفرق الفنية تباشر عملها لأربعة أيام اعتبارا من صباح الغد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصلحة الليطاني: عطل طارئ على الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا – جزين والفرق الفنية تباشر عملها لأربعة أيام اعتبارا من صباح الغد

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن حصول عطل طارئ على الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا – جزين، في وسط طريق عام صيدا – جزين ضمن بلدة لبعا، ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المياه وتشكّل حفرة في وسط الطريق العام.

وبنتيجة هذا العطل، ستضطر المصلحة إلى قطع مياه الري اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 17/8/2026، ولمدة لا تقل عن أربعة أيام، عن الجهة الشمالية الشرقية من المشروع، ابتداءً من نقطة كاسر الضغط رقم (8) الواقعة بين بلدتي كفرفالوس ومراح الحباس.

وستباشر الفرق الفنية في دائرة ري لبعا، صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/8/2026، أعمال الحفر والكشف على الخط وتحديد طبيعة العطل وحجمه، تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وذلك بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وقد تم التنسيق لهذه الغاية مع وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية الاقليمية في الجنوب، ومع رئيس اتحاد بلديات جزين وبلدية لبعا، لمواكبة أعمال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلامة المرورية والسلامة العامة في موقع الأشغال.

وتطلب المصلحة من السائقين والمواطنين التروي والحذر أثناء المرور في محيط موقع العطل والحفريات، والتقيد بالإرشادات واللافتات الموضوعة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين.

أما البلدات والمناطق التي ستتأثر بانقطاع مياه الري فهي: كفرفالوس، مراح الحباس، لبعا، كرخا، بقسطا، شواليق، عين المير جزئياً، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، القرية (القرقشية)، مجدليون وعبرا".

ودعت المصلحة المشتركين والمزارعين في المناطق المذكورة إلى "ري محاصيلهم واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجاوز فترة انقطاع مياه الري، على أن تتم معاودة التغذية بالمياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الخط إلى الخدمة".

أخبار لبنان

الليطاني:

الرئيسي

لمشروع

والفرق

الفنية

تباشر

عملها

لأربعة

اعتبارا

LBCI التالي
رئيس الجمهورية: خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل
"لقاء سيدة الجبل" يؤكد تمسكه بـ"لبنان أولًا": على القوى السياسية وفي مقدمها "حزب الله" الخروج من الالتزامات الإقليمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-17

مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري على مشروع ري صيدا - جزين

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-09

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-22

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عمل فرق التفاوض انتهى في هذه المرحلة لكن الفرق الفنية ستواصل عملها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:19

الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة

LBCI
أخبار لبنان
07:50

وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:46

بلدية زغرتا - إهدن شكرت جهود الجيش والدفاع المدني وكل من ساهم في إخماد حريق جبل إيطو وأسفت للخسائر الحرجية

LBCI
أخبار لبنان
07:32

وزارة المالية تنظّم الأربعاء 19 آب عبر الإنترنت جلسة عن سبل الإفادة من الخدمات الضريبية الإلكترونية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-12

تبحث عن رسالة قديمة على "واتساب"؟... زر جديد على آيفون قد يختصر عليك الطريق

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-24

الوكالة الوطنية: غارة على كفرا

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-06

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهايية في قضاء صور

LBCI
أمن وقضاء
05:46

العثور على مدير في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

بقائي: مهلة الستين يومًا كانت مرتبطةً بمفاوضاتٍ لم تبدأ أصلًا

LBCI
أخبار لبنان
07:50

وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:14

النائب ملحم خلف من بعبدا: للتمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب

LBCI
رياضة
13:36

تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

LBCI
أخبار دولية
13:33

البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل اجتمع كوشنر بالحية؟ وما دلالات اجتماعات اليوم في مصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحوّل نيجيرفان بارزاني إلى قناة خلفية بين البيت الأبيض والحرس الثوري؟

LBCI
أخبار لبنان
13:29

جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:19

قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
13:26

هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
10:36

الوكالة الوطنية: السير على طريق ضهر البيدر ما زال شبه متوقف والمواطنون يناشدون المعنيين بالتدخل

LBCI
أمن وقضاء
12:31

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
آخر الأخبار
13:44

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
05:46

العثور على مدير في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

LBCI
أمن وقضاء
13:33

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More