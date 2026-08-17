مصلحة الليطاني: عطل طارئ على الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا – جزين والفرق الفنية تباشر عملها لأربعة أيام اعتبارا من صباح الغد

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن حصول عطل طارئ على الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا – جزين، في وسط طريق عام صيدا – جزين ضمن بلدة لبعا، ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المياه وتشكّل حفرة في وسط الطريق العام.



وبنتيجة هذا العطل، ستضطر المصلحة إلى قطع مياه الري اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 17/8/2026، ولمدة لا تقل عن أربعة أيام، عن الجهة الشمالية الشرقية من المشروع، ابتداءً من نقطة كاسر الضغط رقم (8) الواقعة بين بلدتي كفرفالوس ومراح الحباس.



وستباشر الفرق الفنية في دائرة ري لبعا، صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/8/2026، أعمال الحفر والكشف على الخط وتحديد طبيعة العطل وحجمه، تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وذلك بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.



وقد تم التنسيق لهذه الغاية مع وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية الاقليمية في الجنوب، ومع رئيس اتحاد بلديات جزين وبلدية لبعا، لمواكبة أعمال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلامة المرورية والسلامة العامة في موقع الأشغال.



وتطلب المصلحة من السائقين والمواطنين التروي والحذر أثناء المرور في محيط موقع العطل والحفريات، والتقيد بالإرشادات واللافتات الموضوعة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين.



أما البلدات والمناطق التي ستتأثر بانقطاع مياه الري فهي: كفرفالوس، مراح الحباس، لبعا، كرخا، بقسطا، شواليق، عين المير جزئياً، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، القرية (القرقشية)، مجدليون وعبرا".



ودعت المصلحة المشتركين والمزارعين في المناطق المذكورة إلى "ري محاصيلهم واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجاوز فترة انقطاع مياه الري، على أن تتم معاودة التغذية بالمياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الخط إلى الخدمة".