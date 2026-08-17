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الرئيس سلام أمام وفد نيابي: الموقف اللبناني يتمسّك بقوة أممية في الجنوب لمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال

أخبار لبنان
2026-08-17 | 06:50
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الرئيس سلام أمام وفد نيابي: الموقف اللبناني يتمسّك بقوة أممية في الجنوب لمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال
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الرئيس سلام أمام وفد نيابي: الموقف اللبناني يتمسّك بقوة أممية في الجنوب لمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً نيابياً برئاسة النائب ملحم خلف الذي قدّم إليه نسخة من الكتاب الموقّع من ستة وثمانين نائباً، دعماً لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وضمّ الوفد النواب: بلال الحشيمي، أغوب بقرادونيان، جميل عبود، عدنان طرابلسي، فريد البستاني، ميشال موسى، ياسين ياسين، أغوب ترزيان، بلال عبد الله، حيدر ناصر، عماد الحوت، نجاة صليبا، إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، سليم الصايغ، فراس حمدان، ووليد البعريني.

وقال الرئيس سلام: "أشكر النواب على مبادرتهم، وأؤكد مجدداً أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسّك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تضطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال. وقد أبلغتُ الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً، خلال زيارته بيروت وفي الاتصالات التي تلتها، موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف "اليونيفيل" وهو ما عكسه أيضاً في تقريره الأخير بهذا الخصوص".

وبعد اللقاء، قال النائب ملحم خلف: "كان لنا الشرف أن نلتقي دولة رئيس الحكومة، بعد اللقاء الذي عقدناه صباحاً مع فخامة الرئيس. تمحور النقاش حول التمسك بقوة "اليونيفيل" في الجنوب، ولا سيما خلال هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها.

وقد أكدنا بشكل واضح جداً أن العريضة التي وقّعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي، تعبّر عن إرادة واضحة للذهاب نحو قرار وطني يقضي بالإبقاء على المظلة الأممية على أرض لبنان.

وهذه المظلة الأممية التي حملناها اليوم، برفقة عشرين نائباً، إلى دولة رئيس الحكومة، لتأكيد ضرورة الإبقاء على هذه المهام، ولا سيما المهام التي تشكل، كما قال دولة الرئيس، المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. وهذه المهام مرتبطة بقوة "اليونيفيل" منذ إنشائها عام 1978.

وأعتقد أن ما نقوله ونقوم به اليوم يعبّر عن مدى القلق الذي نشعر به إزاء الواقع الذي نتخبط فيه، وفي ظل العاصفة والزلزال اللذين يطالان المنطقة. نحن بحاجة إلى الإبقاء على استقرار دائم في لبنان، وخاصة في منطقة الجنوب، ومن خلال التمسك بالشرعية الدولية والقرارات الأممية وهذه المظلة الأممية، والتي تتخذ اليوم المنحى المتمثل بقوة "اليونيفيل". فقد نشهد، بأي شكل من الأشكال، تحولاً في طبيعة هذه القوة، إنما لا يمكن إلا أن تكون قوة أممية تحافظ على الشرعية الدولية، ضمن مظلة نتمسك بها كأكثرية نيابية في هذا الاتجاه".

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