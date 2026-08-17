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فريد البستاني: بقاء اليونيفيل في الجنوب في هذه الفترة بالذات ضروري جدّاً

أخبار لبنان
2026-08-17 | 07:07
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فريد البستاني: بقاء اليونيفيل في الجنوب في هذه الفترة بالذات ضروري جدّاً
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فريد البستاني: بقاء اليونيفيل في الجنوب في هذه الفترة بالذات ضروري جدّاً

أعلن النائب فريد البستاني انّه شارك اليوم مع وفد من النواب، كممثّلين عن النواب الـ86 الذين وقّعوا على الكتاب الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتعزيز صلاحياتها، بما ينسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في زيارةٍ إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

وقد سلّم الوفد الرئيسَين عون وسلام نسخةً عن الكتاب الذي يحمل توقيع 86 نائباً، والذي أكد على أهمية التمسّك ببقاء اليونيفيل تجنّباً لأي فراغ أمني في الجنوب، نظراً لدورها المحوري في التثبّت من الانسحاب الإسرائيلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة.

وأكّد البستاني أن وجود اليونيفيل في الجنوب ليس مسألة ظرفية أو سياسية في هذه المرحلة الدقيقة، فهو يشكّل مظلّةً أساسية للاستقرار في الجنوب، ويجنّب أي فراغ أمني، إلى حين استكمال المهام والأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وختم البستاني تصريحه قائلاُ "إن الحفاظ على هذا الدور الدولي هو، قبل أي اعتبار، مصلحة لبنانية وطنية تصبّ في حماية الجنوب وتعزيز سيادة الدولة واستقرارها، وتطبيق القرارات الدولية."

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قائد الجيش استقبل الجنرال كليرفيلد وبحثا في التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار
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