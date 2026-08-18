وزير الزراعة للـLBCI: إجراءات لمنع تربية الحمام في محيط المطار وتقرير عن المزارع نهاية الأسبوع

أعلن وزير الزراعة نزار هاني أنّ التعليمات أُعطيت لمحافظي بيروت وجبل لبنان لإبلاغ البلديات بضرورة منع تربية الحمام في محيط المطار.وفي ما يتعلق بالمزارع، أوضح هاني أنّه يُعَدّ تقرير عن أنواعها، ومنها مزارع الدجاج والأبقار، مشيراً إلى أنّ جزءاً كبيراً منها يستوفي المعايير البيئية المطلوبة، فيما هناك جزء صغير غير مرخّص.ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI إلى وجود رقابة دائمة، آملاً في أن يكون التقرير الكامل جاهزاً نهاية الأسبوع، مؤكداً أنّ كل مخالف سيتحمّل المسؤولية، وأنّه عند اكتمال الصورة ستُتخذ القرارات اللازمة على ضوئها.