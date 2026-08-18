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الكابتن محمد عزيز: 25 حالة اصطدام سجلت خلال عام ويجب مكافحة أسباب تواجد الطيور في المطار والبيئة الحاضنة لها
أخبار لبنان
2026-08-18 | 03:42
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الكابتن محمد عزيز: 25 حالة اصطدام سجلت خلال عام ويجب مكافحة أسباب تواجد الطيور في المطار والبيئة الحاضنة لها
أعلن رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، أن نحو 25 حالة اصطدام للطيور بالطيران سجلت خلال عام، مشيرا الى أن هذا العدد كبير وأن المشكلة عمرها اكثر من 10 سنوات.
وقال عزيز في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "طابع العجلة موجود في ملف الطيور في المطار إذ بُحث فيه خلال 11 يومًا والشكر للوزير رسامني والوزيرة الزين ونحن في مسار جيد".
وأضاف: "يجب مكافحة أسباب تواجد الطيور في المطار والبيئة الحاضنة لها".
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