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"الأشغال" تواصل تأهيل الطرق في جبيل وزغرتا وعاليه والشوف والمتن
أخبار لبنان
2026-08-18 | 03:51
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"الأشغال" تواصل تأهيل الطرق في جبيل وزغرتا وعاليه والشوف والمتن
أعلنت وزارة الأشغال أنها "تواصل أعمال تأهيل وتعبيد عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن برنامجها الهادف إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتحسين واقع شبكة الطرق والسلامة المرورية.
وكانت الوزارة قد أنجزت أعمال التأهيل والتعبيد على طريق ميفوق – مجمع الرئيس ميشال سليمان، وطريق بحديدات في قضاء جبيل، إضافة إلى طرق في مجدليا – قضاء زغرتا، حيث جرى تأهيل المقاطع المتضررة وتجهيزها وفرشها بطبقات جديدة من الإسفلت وفق الأصول الفنية.
كما تتواصل حالياً أعمال التأهيل والتعبيد في عين عنوب وعيناب وبدغان في قضاء عاليه، والبيرة في قضاء الشوف، إضافة إلى المنصورية في قضاء المتن، حيث تشمل الأعمال معالجة المقاطع المتضررة وتجهيزها وفرشها بطبقات جديدة من الإسفلت.
وفي قضاء المتن أيضاً، تنفذ الوزارة أعمال ترميم جدران الدعم المتضررة على طريق عام بكفيا – ضهور الشوير. وقد تم، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتماد تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعنية خلال فترة الأشغال.
وتكتسب "هذه الأعمال أهمية في تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة التنقّل وتعزيز السلامة المرورية على الطرق المستهدفة".
وشكرت الوزارة "للأهالي ومستعملي الطرق صبرهم وتفهّمهم خلال فترة تنفيذ الأشغال"، مؤكدة أن "ورش التأهيل والصيانة ستستمر تباعاً على طرق أخرى، وفق الأولويات والحاجات الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية".
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