رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور

أعلن وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI أنّ "وزارة الأشغال تعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار، مؤكداً أنه لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار".وأشار رسامني إلى أنّ "لجنة مكافحة الآفات غير موجودة حاليًا، ويجب العمل على إنشائها"، لافتًا إلى أنّ الوزارة "اتخذت قرارات مهمة وعدّلت أحد القرارات، وأنها مسؤولة عن جزء من معالجة مشكلة الطيور في محيط المطار".