جعجع بحث مع وفد ديبلوماسي بولندي في سبل التعاون

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي ونائب وزير الخارجية السابق النائب باول كوفال (Paweł Kowal)، يرافقه كلّ من سفيرة بولندا لدى لبنان الدكتورة ألكساندرا بوكوفسكا-ماكايب (Aleksandra Bukowska-McCabe)، ونائبة رئيس البعثة الدكتورة كاتارزينا بيشين (Katarzyna Pechcin)، ومساعد النائب السيد كريستوف كوبون (Krzysztof Kuboń).





وحضر اللقاء عن حزب "القوات اللبنانية" النائبان في تكتل "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي وإيلي خوري، المسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش ،وعن مكتب العلاقات مع الأحزاب الأوروبية في الجهاز رودولف زغيب



وتم البحث في مختلف الاوضاع في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين لبنان وبولندا لما فيه خير البلدين والشعبين.











