محافظ جبل لبنان للـLBCI: ستُعطى مهَل قصيرة لإزالة أماكن تربية الحمام وقد بدأت الإنذارات بالصدور

أعلن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للـLBCI أنّ المحافظة "أصدرت سابقًا قرارًا بإقفال 3 مزارع في محيط المطار"، مشيرًا إلى أنّ المشكلة تكمن في موقعها، وأنّ الهدف هو عدم وجود أيّ نوع من هذه الاستثمارات ضمن نطاق 5 كلم من المطار.وأوضح مكاوي أنّ المحافظة أجرت مسحًا للمزارع والمسالخ، وكانت تركز سابقًا على المنطقة المحاذية للمطار، فيما تعمل حاليًا ضمن مسافة 5 كلم التي حدّدها مجلس الوزراء.وفي ما يتعلق بتربية الحمام، لفت إلى أنّ "معالجة الملف تتطلب مسحًا شاملًا، وستُعطى مهَل قصيرة لإزالة أماكن تربية الحمام، وقد بدأت الإنذارات بالصدور".