الرئيس عون عرض مع بيرقداريان شؤوناً رياضية وبرنامج "أسبوع الرياضة في لبنان"

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان شؤوناً رياضية والنشاطات التي تنوي الوزارة تنفيذها في اطار "اسبوع الرياضة في لبنان" الذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى أنشطة الوزارة المستقبلية.