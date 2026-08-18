ناصر الدين: دعم الصحة النفسية أولوية.. وإذا كان الجنوب ينزف فكل لبنان ينزف

أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين ان" الحرب ليست فقط بالنار، فالحرب لها اوجه عدة، اجتماعية وثقافية واقتصادية ونفسية"، مشددا على" اهمية العامل النفسي".



واشار ناصر الدين في خلال رعايته افتتاح القسم النفسي الجديد في مستشفى الشفاء التخصصي في عرمونالى ان" الارقام مقلقة من ناحية الصحة النفسية"، لافتا الى" المؤشرات المخيفة لدى الاطفال في مراكز الايواء وكذلك عند بعض البالغي" . واكد " توجه وزارة الصحة في دعم الصحة النفسية ".



وتناول ناصر الدين التغطيات الصحية الاستشفائية ورفع التغطية الى مئة في المئة لغير المضمونين. وقال :"عندما رفعنا النسبة لم نشأ ان نفرق بين اللبنانيين، بين نازح وغير نازح". مشيرا الى ان "الافادة الكبرى كانت لمناطق الشمال حيث بلغت 27 بالمئة". مؤكدا اننا" نريد الشراكة في هذا الوطن".



اما في موضوع الصحة النفسية فقال: "فقد رفعنا التغطيات في مستشفى الشفاء وفي كل المستشفيات التي لديها اقسام للصحة النفسية، وقد تمكنا بكل قرارات وزارة الصحة ان نستحصل على اجماع مجلس الوزراء بالرغم من كل التجاذبات السياسية لأن الوزارة تقوم بدورها دون تمييز وتفرقة، فهذه مدرستنا وهذه اخلاقنا".



وتابع: "نؤمن بهذا الوطن الذي لا بديل عنه وبأننا اصحاب هذه الارض. وامانة دماء الشهداء التي بذلت على تراب هذا الوطن تقتضي ان نبقى ونرسخ مؤسساتنا وفي دعم كل الناس في لبنان بدون اي تفرقة".



واكد انه" اذا كان الجنوب ينزف فكل لبنان ينزف". مشيرا الى" ما حدث قبل يومين حيث سقط احد عشر شهيدا وتسعة عشر جريحا في يوم واحد". واشار الى "وجود مسارين: مسار لم يأت ولن يأتي بحلول لهذا الوطن، والذي جلب خلال 15 شهرا مزيدا من العدوانية ومن الارض المحتلة. ونحن لا نعول على هذا المسار".







