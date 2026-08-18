الرئيس عون لوزير الدولة الكندية للتنمية الدولية : لبنان يرحب بالدعم الكندي لعودة الجنوبيين وإعادة إعمار قراهم

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور السفير الكندي في لبنان غريغوري غاليغان، وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية Randeep Sarai وعرض معه العلاقات اللبنانية الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة، حيث أكد الوزير الكندي دعم بلاده للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، واستعدادها للمساعدة في المجالات الإنسانية والتنموية انطلاقاً من علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان وكندا.

ونقل الوزير ساراي دعوة للرئيس عون لزيارة كندا ولقاء المسؤولين فيها. وشكر الرئيس عون الوزير الكندي على زيارته واهتمامه بلبنان، عارضاً له الأوضاع من مختلف جوانبها، ومركزاً خصوصاً على أهمية المساعدات الكندية في الحقول الإنسانية والاجتماعية، لا سيما في مجال المساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون من خلال تأمين بيوت جاهزة للسكن المؤقت في انتظار بدء عملية إعادة الإعمار التي ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية.



وشدد الرئيس عون على "أهمية تفعيل برامج التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري"، فأبدى الوزير الكندي استعداد بلاده لمتابعة هذه المسألة.

وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب، فشرح الرئيس عون موقف لبنان من المفاوضات اللبنانية -الأميركية -الإسرائيلية التي أنتجت "اتفاق الإطار" الذي يتمسك لبنان بتطبيقه ما جعله يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده، لجهة وقف تفجيرالمنازل والممتلكات وتدميرها وجرفها واستهداف المواطنين كما حصل في بلدتي أنصار والزهراني قبل أيام. ورحب الرئيس عون بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا " أن الاستقرار الأمني والسياسي ينعش الاقتصاد والسياحة ويجذب الاستثمارات"، منوها بالدور الذي يقوم به أبناء الجالية اللبنانية في كندا لدعم اللبنانيين المقيمين.