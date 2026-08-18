هاشم حذر من مخطط إسرائيلي لفرض واقع جديد في المنطقة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن "توسيع العدو الإسرائيلي عمليات التفجير لتصل إلى أقصى الحدود في شبعا والعرقوب، يؤكد استمرار سياسة التدمير الممنهج وانتهاك القانون الدولي الإنساني، والتفلت من الالتزامات والتفاهمات والقرارات الدولية".







وأشار في تصريح إلى أن "هذه الأعمال الاجرامية تأتي على مسافة قريبة من العودة إلى اللقاءات"، معتبراً أن" إسرائيل تتعامل معها كأوراق قوة انتخابية، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى عدم استمرار لبنان في دفع الأثمان أو السماح باستنزافه خدمة لأعدائه".







وحذر من" محاولات الضغط على لبنان عبر سياسة التهويل والإملاء والتوجيه، في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى "التنبه للمخاطر التي تحيط بالوطن، خصوصاً مع استمرار المسار التصعيدي الذي لا يجلب سوى الخراب والدمار ويهدد لبنان والمنطقة".







كما حذر من "مساعي قادة العدو لفرض واقع جديد في المنطقة"، داعياً إلى" التعامل مع المرحلة بمزيد من الوعي والحذر لحماية لبنان من تداعيات التصعيد".