الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر الدفاع المدني نفذت عمليات إخماد لعدد من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة، مشيرة الى أنه في منطقة الدورة، تمكنت العناصر من إخماد حريق اندلع داخل معمل للأحذية، والسيطرة عليه، قبل المباشرة بأعمال التبريد.



وأفادت بأنه في منطقة الفنار، تعمل العناصر على مكافحة الحريق الذي اندلع في أحد الأحراج، وتواصل جهودها لتطويق النيران والسيطرة عليها والحد من امتدادها إلى المساحات المجاورة، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة. أما في منطقة الأشرفية، فتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني على إخماد حريق اندلع داخل مبنى مقابل مركز الأشرفية، وطال طابقين يستخدمان لتخزين أدوات كهربائية، فيما تتواصل عمليات الإخماد والسيطرة على النيران.