سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من American Task Force on Lebanon (ATFL) برئاسة إدوارد غبريال، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.



وأشاد الجميّل بالدور الذي يؤديه الوفد في الولايات المتحدة، معتبراً أن أعضاءه، من خلال زياراتهم المتكررة إلى لبنان، يشكلون "صوت لبنان في الولايات المتحدة"، وينقلون معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دوائر القرار الأميركي.



وقال: "نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأميركي بلبنان"، معتبراً أن البلاد تقف أمام "ظرف تاريخي" يتيح الانتقال من مرحلة اللادولة والميليشيات والانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام.



وشدّد الجميّل على أن حزب الكتائب "لن يقبل بأن تنتهي هذه المرحلة من دون أن نصل إلى لبنان الذي ننتظره منذ زمن، لبنان الدولة والسيادة والاستقرار". وأشاد الجميّل بالدور الذي يؤديه الوفد في الولايات المتحدة، معتبراً أن أعضاءه، من خلال زياراتهم المتكررة إلى لبنان، يشكلون "صوت لبنان في الولايات المتحدة"، وينقلون معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دوائر القرار الأميركي.وقال: "نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأميركي بلبنان"، معتبراً أن البلاد تقف أمام "ظرف تاريخي" يتيح الانتقال من مرحلة اللادولة والميليشيات والانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام.وشدّد الجميّل على أن حزب الكتائب "لن يقبل بأن تنتهي هذه المرحلة من دون أن نصل إلى لبنان الذي ننتظره منذ زمن، لبنان الدولة والسيادة والاستقرار".



من جهته، أكد إدوارد غبريال أن اللقاء مع الجميّل يتيح للوفد الاستماع مباشرة إلى المشكلات التي يواجهها لبنان وفهمها، مشيراً إلى أن "الأهداف نفسها للبنان" تجمع الطرفين. وشدد على أهمية مواصلة التواصل والاستماع إلى مختلف التحديات من أجل تحديد سبل التقدم في المرحلة المقبلة.