الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

أخبار لبنان
2026-08-18 | 19:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من American Task Force on Lebanon (ATFL) برئاسة إدوارد غبريال، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.
 

وأشاد الجميّل بالدور الذي يؤديه الوفد في الولايات المتحدة، معتبراً أن أعضاءه، من خلال زياراتهم المتكررة إلى لبنان، يشكلون "صوت لبنان في الولايات المتحدة"، وينقلون معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دوائر القرار الأميركي.

وقال: "نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأميركي بلبنان"، معتبراً أن البلاد تقف أمام "ظرف تاريخي" يتيح الانتقال من مرحلة اللادولة والميليشيات والانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام.

وشدّد الجميّل على أن حزب الكتائب "لن يقبل بأن تنتهي هذه المرحلة من دون أن نصل إلى لبنان الذي ننتظره منذ زمن، لبنان الدولة والسيادة والاستقرار".
 

من جهته، أكد إدوارد غبريال أن اللقاء مع الجميّل يتيح للوفد الاستماع مباشرة إلى المشكلات التي يواجهها لبنان وفهمها، مشيراً إلى أن "الأهداف نفسها للبنان" تجمع الطرفين. وشدد على أهمية مواصلة التواصل والاستماع إلى مختلف التحديات من أجل تحديد سبل التقدم في المرحلة المقبلة.
 

وضم الوفد كلاً من بول سالم، توماس أبراهام، مكرم عازار، أحمد بومرود، ميشال شماس، راي دبّانة، نجيب فارس، طوني فريم، نسيم حفّار، أوسكار صيقلي، سليم ساسين، كمال شهيب، جاك طعمة، ستيفن هاورد، ماثيو عودة وهنتر ويليامسون.

كما حضر اللقاء النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ، وأديب عبد المسيح، والوزير السابق الان حكيم، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي جويل بو عبود، زينة حبيقة وغسان أبو جودة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ومنسق الجهاز أنطوني بو عبود وعضو ندوة المحامين عماد خوري.
 

أخبار لبنان

سامي الجميّل

إدوارد غبريال

لبنان

الولايات المتحدة

ATFL

LBCI التالي
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-28

الجميل استقبل وفدا من بلدية القوزح

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-27

الجميل استقبل وفداً من خلية الأزمة في عين ابل: الواجب الوطني يقتضي دعم الأهالي ومواكبة احتياجاتهم

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

رجي يستقبل وفداً نيابياً أردنياً: تأكيد متبادل على دعم سيادة لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-23

سامي الجميل بحث مع  المنسق الخاص للأمم المتحدة التطورات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
20:06

السفير السعودي يزور كليمنصو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:36

حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان

LBCI
أخبار لبنان
18:52

الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-22

"جئنا بفخر ونغادر بكرامة"... رسالة مؤثرة من منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة بلجيكا (صورة)

LBCI
خبر عاجل
20:19

ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة كفرا جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استمرار العمليات الجوية بالتعاون مع الولايات المتحدة يسهم بالقضاء على خطر إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:47

الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:45

الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:36

حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:30

قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:23

غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:19

لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
19:12

سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:17

قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز

LBCI
اسرار
05:32

أسرار الصحف 18-08-2026

LBCI
خبر عاجل
20:19

ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
خبر عاجل
10:15

محكمة الجنايات السورية: الحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية

LBCI
أخبار لبنان
13:53

الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
20:42

عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة

LBCI
أخبار دولية
21:31

كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More