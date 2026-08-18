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سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
أخبار لبنان
2026-08-18 | 19:12
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سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
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سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من American Task Force on Lebanon (ATFL) برئاسة إدوارد غبريال، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.
وأشاد الجميّل بالدور الذي يؤديه الوفد في الولايات المتحدة، معتبراً أن أعضاءه، من خلال زياراتهم المتكررة إلى لبنان، يشكلون "صوت لبنان في الولايات المتحدة"، وينقلون معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دوائر القرار الأميركي.
وقال: "نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأميركي بلبنان"، معتبراً أن البلاد تقف أمام "ظرف تاريخي" يتيح الانتقال من مرحلة اللادولة والميليشيات والانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام.
وشدّد الجميّل على أن حزب الكتائب "لن يقبل بأن تنتهي هذه المرحلة من دون أن نصل إلى لبنان الذي ننتظره منذ زمن، لبنان الدولة والسيادة والاستقرار".
من جهته، أكد إدوارد غبريال أن اللقاء مع الجميّل يتيح للوفد الاستماع مباشرة إلى المشكلات التي يواجهها لبنان وفهمها، مشيراً إلى أن "الأهداف نفسها للبنان" تجمع الطرفين. وشدد على أهمية مواصلة التواصل والاستماع إلى مختلف التحديات من أجل تحديد سبل التقدم في المرحلة المقبلة.
وضم الوفد كلاً من بول سالم، توماس أبراهام، مكرم عازار، أحمد بومرود، ميشال شماس، راي دبّانة، نجيب فارس، طوني فريم، نسيم حفّار، أوسكار صيقلي، سليم ساسين، كمال شهيب، جاك طعمة، ستيفن هاورد، ماثيو عودة وهنتر ويليامسون.
كما حضر اللقاء النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ، وأديب عبد المسيح، والوزير السابق الان حكيم، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي جويل بو عبود، زينة حبيقة وغسان أبو جودة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ومنسق الجهاز أنطوني بو عبود وعضو ندوة المحامين عماد خوري.
أخبار لبنان
سامي الجميّل
إدوارد غبريال
لبنان
الولايات المتحدة
ATFL
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