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غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا استقبال التيار
أخبار لبنان
2026-08-19 | 03:54
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غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا استقبال التيار
كشف نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري أن "التيار لم يقم بدعوة حزب "القوات اللبنانية" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة".
وتطرق في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلا: "العلاقة مع الرئيس هي علاقة واضحة وعلاقة "فوق الطاولة ليس تحتها" وعلاقة مبنية على تمسّكنا بالبلد وعلى حفاظنا على مؤسسات البلد وعلى حفاظنا على الهيكلية التي تحمي البلد".
من جهة أخرى، قال: "لم نرَ أي جديّة من الحكومة".
وعن العلاقة مع سوريا، قال خوري: "نريد أفضل العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والإقتصادية مع سوريا ولكن نريد أيضا أفضل العلاقات الأمنية مع سوريا. ولا يجب أن نسمح بأي مرحلة من المراحل أن يكون هناك أي تدخّل بشؤوننا الداخلية".
أخبار لبنان
التيار الوطني الحر
غسان خوري
القوات اللبنانية
سوريا
الحكومة
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