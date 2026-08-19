السيد نفت ما نُسب إليها بشأن النازحين: "أقوال مختلقة ومعلومات كاذبة"

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة "اكس" نافية "بشكل قاطع الكلام المنسوب إليها على لسان الوزير السابق يعقوب الصرّاف، شكلاً ومضمونًا".



واكدت أنه "لم يحصل بيني وبينه أي حديث من هذا النوع، ولم أدلِ أمامه أو أمام غيره بأي موقف مماثل. موقفنا واضح منذ بداية الأزمة: حماية النازحين ومساعدتهم واجب على الدولة، وليست مادة للمزايدات السياسية. نسب أقوال مختلقة إليّ أمر مرفوض، وأدعو إلى التوقف عن تداول معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

