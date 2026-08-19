جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مساء الثلاثاء، وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL)، برئاسة رئيسها السفير إدوارد غابرييل، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها، في دارته في كليمنصو.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.