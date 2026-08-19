رسامني بحث مع الدردري في سبل دعم UNDP لقطاعي النقل والبنى التحتية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في دارته، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، يرافقه الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بلرتا أليكو ووفد من البرنامج.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من خبراته في مواكبة الورشة الإنمائية والإصلاحية التي تنفذها الوزارة، ولا سيما في تطوير قطاع النقل والبنى التحتية، وتحديث الإدارة وتعزيز قدراتها المؤسسية، إضافة إلى دعم مسار الرقمنة.



كما تناول البحث آفاق التعاون في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة أخيراً مع البرنامج، بما يسهم في ترجمة الأولويات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية تدعم خطط الوزارة في التطوير والإصلاح.



وكانت الزيارة أيضاً مناسبة وداعية لأليكو لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، حيث نوّه رسامني بالتعاون القائم معها وبالدور الذي أدته في دعم عمل الوزارة، متمنياً لها التوفيق في مهامها المقبلة.



