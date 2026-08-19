سلام بحث مع وزير الدولة الكندي في دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب وتعزيز التعاون

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، حيث جرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان وكندا.



كما تناول اللقاء سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب، في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الحاجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار.